(Im ersten Absatz wurden die Angaben zum Bezug der Ergebnisse der Wahlbeteilgung konkretisiert. Im zweiten Absatz, erster Satz wurde ein ausgefallenes Wort «der» ergänzt.)

ISTANBUL (dpa-AFX) - An der türkischen Präsidenten- und Parlamentswahl haben sich im Vergleich der vorläufigen Ergebnisse in Deutschland weniger Menschen beteiligt als bei den vorangegangenen Wahlen. 732 776 der 1,5 Millionen in Deutschland registrierten Wähler gaben bis Dienstagabend ihre Stimme ab und damit knapp ein Prozent weniger als 2018, wie aus Zahlen der Wahlbehörde vom Mittwoch hervorging. Die Beteiligung lag damit in Deutschland bei 48,8 Prozent. 2018 hatte die Beteiligung nach Schließung der Wahllokale vorläufig bei 49,74 Prozent gelegen. Sie war jedoch am Wahlabend noch einmal auf 45,7 Prozent korrigiert worden.