Neue Total Economic Impact Study zeigt, dass die IriusRisk-Plattform zur Bedrohungsmodellierung einen ROI von mehr als 200 % liefert

Die von Forrester Consulting in Auftrag gegebene Total Economic Impact Study (TEI) ergab außerdem, dass der Einsatz der IriusRisk Threat Modeling Platform die Zeit zur Erstellung eines Bedrohungsmodells um 90 % reduziert.

LONDON, 10. Mai 2023 /PRNewswire/ -- IriusRisk, die branchenführende Plattform für automatisierte Bedrohungsmodellierung, veröffentlicht heute die Ergebnisse einer unabhängigen Total Economic Impact Study, die quantifizierbare Beweise dafür liefert, dass die IriusRisk-Plattform innerhalb von drei Jahren einen Return on Investment (ROI) von mehr als 200 % liefert.

Die Veröffentlichung der Studie erfolgt zu einer Zeit, in der der Druck auf die Softwarehersteller wächst, dafür zu sorgen, dass die Software von vornherein sicher gestaltet wird. Im April veröffentlichten die nationalen Cybersicherheitsbehörden der USA, Großbritanniens, Australiens, Kanadas, Deutschlands, der Niederlande und Neuseelands neue Leitlinien, in denen sie die Softwarehersteller aufforderten, bereits in der Entwicklungsphase Bedrohungsmodelle zu erstellen.

Dies folgt auf die Meldung, dass das US Government ein Gesetz erlassen wird, das die Haftung der Softwarehersteller für die Sicherheit der von ihnen hergestellten Produkte vorsieht.

Die wichtigsten Ergebnisse der Total Economic Impact Study für ein zusammengesetztes Unternehmen auf der Grundlage der befragten Kunden waren:

TIME: Unternehmen, die IriusRisk einsetzen, haben eine Zeitersparnis von 72 Stunden pro Bedrohungsmodell erzielt (von 80 auf 8 Stunden oder 90 %).

Automatisierung: IriusRisk automatisiert sich wiederholende Aufgaben der Bedrohungsmodellierung, so dass sich Sicherheitsteams effektiv auf ihre Ressourcen konzentrieren können – Forrester schätzt, dass dies über einen Zeitraum von drei Jahren 1,8 Millionen US-Dollar wert ist.

Produktivität: Entwickler, die IriusRisk verwenden, waren 50 % produktiver.

Zusammenarbeit: Die Studie ergab, dass die Einführung von IriusRisk dazu beiträgt, eine formelle Praxis für die Bedrohungsmodellierung innerhalb von Organisationen aufzubauen.

Die TEI-Methodik wird seit mehr als 20 Jahren von Technologiekonsumenten und Technologieorganisationen verwendet. Es besteht aus vier Komponenten zur Bewertung des Investitionswertes: Kosten, Nutzen, Flexibilität und Risiko.