Guter Jahresstart stimmt Eon zuversichtlicher - Aktie fällt dennoch

(neu: Aussagen aus Telefonkonferenz)



ESSEN (dpa-AFX) - Ein starkes erstes Quartal lässt den Eon-Vorstand etwas optimistischer auf das Gesamtjahr blicken. Der Energie-Konzern dürfte nun laut einer Mitteilung vom Mittwoch das obere Ende der Prognosespannen für das bereinigte operative Ergebnis und den bereinigten Überschuss erreichen. Finanzchef Marc Spieker rechnet aber mit weiterhin schwankenden Einflüssen auf das Geschäft. Man sollte sich nicht von der guten Leistung im ersten Quartal hinreißen lassen, sagte er in einer Telefonkonferenz mit Investoren. An der Börse kam es nach dem guten Lauf der Eon-Aktie in den vergangenen Wochen zu Gewinnmitnahmen.

Für die kommenden Monate rechnet Spieker im Tagesgeschäft eher mit niedrigeren Margen. Diese dürften mit denen aus dem zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres vergleichbar sein. Die Jahresprognose basiere auf den vorsichtigen Annahmen, dass die Großhandelspreise für Energie auch wieder signifikant nach oben gehen und dabei zeitweise sehr volatil sein könnten, sagte der Manager. Die ausgegebenen Zielspannen berücksichtigten im Vergleich zum derzeitigen Marktumfeld auch die Möglichkeit einer erneuten Verschlechterung im weiteren Jahresverlauf.