Der jährliche "Innovationstag" von Univar Solutions beleuchtet technisches Know-how, globale Lösungszentren und die Zukunft der Inhaltsstoffformulierung

DOWNERS GROVE, Illinois, 10. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" oder "the Company"), ein führender globaler Lösungsanbieter für Anwender von Spezialinhaltsstoffen und Chemikalien, kündigt seinen jährlichen branchenweiten virtuellen "Innovationstag" am 7. Juni 2023 an. Auf der ganztägigen Veranstaltung, die von den Flaggschiff-Solution-Centren des Unternehmens in Houston, Essen, Sao Paulo, Chicago und Mexiko-Stadt aus stattfindet, werden Experten aus den Bereichen Technik, Regulierung und Trends zeigen, wie sie reale Lösungen für die Herausforderungen von Kunden und Lieferanten in den Bereichen Life Sciences und Industrie entwickeln.

"Beim Innovation Day geht es darum, dass wir unsere Kunden und Lieferpartner noch besser bedienen und unterstützen, indem wir technische Innovationen vorantreiben und die nächsten Schritte in unserem Bestreben, die Bevölkerung gesund, satt, sauber und sicher zu halten, mitgestalten", sagte Nick Powell, President of Global Ingredients and Specialties und President, Europe, Middle East and Africa and Asia Pacific, bei Univar Solutions. "Wir freuen uns darauf, unsere technische Tiefe und Breite, unsere Innovationen, Lösungen und unseren Service zu präsentieren, indem wir einen Blick hinter die Kulissen werfen und zeigen, wie wir unseren Kunden bei ihren aktuellen geschäftlichen Herausforderungen helfen. Ganz gleich, ob wir uns an die sich wandelnden Verbraucheranforderungen anpassen, auf neue regulatorische Anforderungen reagieren, den wachsenden Bedarf an verbesserten nachhaltigen Lösungen decken oder auf Skalierung und schnelle Expansion in neue Marktsegmente und Regionen eingehen - wir sind stolz darauf, eine Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Innovation von Inhaltsstoffen zu spielen."

Mit den Formulierungslaboren und Entwicklungsküchen des Unternehmens in seinem globalen Netzwerk von Solution Centern können die Teilnehmer am Innovation Day 2023 Dutzende technischer Diskussionen und Demonstrationen besuchen, die sich auf die Formulierung in Bereichen wie Sportlernahrung, natürliche Haarpflegeprodukte, pharmazeutische Inhaltsstoffe, gesunde Lebensmittel, globale Reinigungstrends, nachhaltige Beschichtungen und Wasserbehandlungstests konzentrieren. Die Teilnehmer können auch direkt mit Chemikern, Lebensmittelwissenschaftlern, Köchen und technischen Teams interagieren, welche die Labore und Testküchen in den Solution-Centern besetzen. Sessions werden in Englisch, Spanisch und Brazilianischem Portugisisch angeboten und es werden Untertitel in verschiedenen Sprachen verfügbar sein. Die virtuelle Veranstaltung wird außerdem drei Pfade für die Teilnehmer zur Verfügung stellen: Life Sciences, Industrial Solutions and Chemicals&Services und Supplier Solutions, die sich auf die Zukunft des Vertriebs konzentrieren.