CrowdSec erweitert das Führungsteam, um Expansion und Wachstum zu beschleunigen

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Marketing und Vertrieb, insbesondere in der Cybersicherheitsbranche, bringt Courtney Austin eine Fülle von Fachwissen in seine neue Rolle als CMO von CrowdSec ein. Bevor er zu CrowdSec kam, war Austin zuletzt Senior Director, Global Marketing (APJ und EMEA) bei Recorded Future, sowie Senior Director, International Marketing bei LexisNexis Risk Solutions. Davor hatte er Führungspositionen bei ThreatMetrix, RSA und Software AG inne.

PARIS, 10. Mai 2023 /PRNewswire/ -- CrowdSec das Open-Source- und kollaborative Cybersicherheitsunternehmen, gab heute die Ernennung von Courtney Austin zum neuen Chief Marketing Officer (CMO) und Andreas Passmann zum neuen Chief Sales Officer (CSO) bekannt. Austin und Passmann werden dafür verantwortlich sein, das Wachstum und die Expansion des Unternehmens voranzutreiben, die Marke auszubauen und die Präsenz in der Community in Amerika, Europa und im Asien-Pazifik zu erhöhen.

"Die Einführung von Open-Source-Cybersecurity hat zu einer außergewöhnlichen Nachfrage geführt, da die CTI-Budgets aufgrund des globalen wirtschaftlichen Umfelds immer knapper werden. CrowdSec ist stolz darauf, mehr als 65.000 reale Nutzer in 187 Ländern zu unterstützen und fast 40 Millionen bösartige IPs zu erkennen, wodurch das Internet für alle sicherer wird", kommentierte Austin seine Ernennung.

Andreas Passmann verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Förderung von Umsatz- und Ertragssteigerungen und hat mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Cybersicherheits- und Fintech-Branche. Bevor er zu CrowdSec kam, war Passmann Leiter des weltweiten Vertriebs bei SIS ID und hatte verschiedene Führungspositionen im Vertrieb bei Cybersecurity-Unternehmen wie TIBCO und Bertin IT inne, wo er für die Entwicklung und Umsetzung erfolgreicher internationaler Vertriebsstrategien verantwortlich war.

"Wir freuen uns sehr, sowohl Courtney als auch Andreas in diesen neuen Positionen im CrowdSec-Team willkommen zu heißen", sagte Philippe Humeau, CEO von CrowdSec. "Ihre umfassende Erfahrung in Marketing und Vertrieb, gepaart mit ihrer Leidenschaft für Cybersicherheit, machen sie zu den perfekten Kandidaten, um das Wachstum und die Expansion unseres Unternehmens voranzutreiben. Wir freuen uns auf die Auswirkungen, die sie auf unser Geschäft haben werden".

Die Ernennung von Austin und Passmann kommt zu einem spannenden Zeitpunkt für CrowdSec, das in den letzten Monaten einen deutlichen Aufschwung erlebt hat. Im Oktober 2022 erhielt CrowdSec eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von $14 Millionen, die es dem Unternehmen ermöglichte, sein Wachstum zu beschleunigen und seine Reichweite zu vergrößern. Vor kurzem, im März 2023, wurde CrowdSec als eines von nur 15 europäischen Start-ups von Google ausgewählt, um an der Google for Startups Growth Academy teilzunehmen: Cybersicherheit, die dem Unternehmen Mentoren, Schulungen und Ressourcen zur Verfügung stellt, damit es sein Geschäft ausbauen kann.

CrowdSec wird in den kommenden Monaten mehrere große internationale Cybersicherheitskonferenzen sponsern, darunter InfoSec Europe in London, Les Assises an der französischen Riviera, Black Hat in Las Vegas und IT-SA in Nürnberg, wo das Unternehmen der Cybersicherheitsgemeinschaft seine innovativen Open-Source-Lösungen vorstellen will.

CrowdSec ist ein Open-Source- und kollaboratives Cybersicherheitsunternehmen, das Funktionen zur Erkennung von und Reaktion auf Bedrohungen in Echtzeit anbietet. Sein einzigartiger Ansatz für die Cybersicherheit nutzt die Kraft der Community zum Schutz vor Bedrohungen und ist damit eine ideale Lösung für Unternehmen jeder Größe. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.crowdsec.net.

