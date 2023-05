Meilenstein für die Medizin von Morgen / Bauphase bei Tevas Biotech-Projekt beendet Der pharmazeutische Ausbau von Genesis ist fertig (FOTO)

Ulm (ots) - Am Standort Ulm errichtet der Arzneimittelhersteller Teva eine

hochmoderne Anlage zur Produktion neuartiger biotechnologischer Medikamente. Der

Bau des Gebäudes sowie die Errichtung der Produktionsanlagen wurde jetzt

fertiggestellt. Damit erreicht das Projekt namens Genesis einen zentralen

Meilenstein auf dem Weg zur Inbetriebnahme. Genesis ist die weltweit größte

Investition von Teva in die Produktion von biologischen Medikamenten. In

Spitzenzeiten arbeiteten 1.400 Bauarbeiter parallel in dem achtstöckigen

Gebäude, das eine Grundfläche von 5.000 m² misst. Unter Vollauslastung werden

dort künftig rund 300 Mitarbeitende tätig sein. Ein erster Meilenstein war der

Einbau der 15.000-Liter-Bioreaktoren. Die nun erfolgte so genannte

Fertigstellung des pharmazeutischen Ausbaus markiert das Ende der Bauphase.



"Der pharmazeutische Ausbau umfasst die Zertifizierung von mehr als 400

Einzelanlagen und erfordert tausende Tests für Geräte, Leitungen, Filteranlagen

und andere Komponenten", weiß Stefan Fügenschuh, Geschäftsführer der

biopharmazeutischen Produktion von Teva am Standort Ulm. Dieser Prozess

erfordert eine enge Koordination und Zusammenarbeit mehrerer externer

Lieferanten und verschiedener interner Teams.