Der Umsatz in den ersten drei Monaten kletterte um elf Prozent auf 10,3 Mrd. Euro, das Betriebsergebnis (bereinigtes EBIT) legte um mehr als ein Drittel auf 578 Mio. Euro zu, was einer Marge von 5,6 Prozent entspricht. Zeitgleich konnte der Nettogewinn um knapp 60 Prozent auf 382 Mio. Euro anwachsen, wie das DAX-Unternehmen in Hannover mitteilte. Für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand mit einem Umsatz von 42 bis 45 Mrd. Euro und einer Marge von 5,5 bis 6,5 Prozent. Im laufenden Jahr erwartet Continental unverändert eine Zunahme der weltweiten PKW- und Nutzfahrzeugproduktion um zwei bis vier Prozent.

PKW-Geschäft erholt sich wieder