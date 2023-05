Innovationen ankurbeln statt Einschränkungen fortsetzen (FOTO)

Berlin (ots) - Die geplante Krankenhausreform sollte nach Ansicht der privaten

Klinikträger mehr Anreize und Freiräume für bessere Behandlungsqualität und

Effizienz beinhalten. Damit würde eine wirksamere und nachhaltigere

Modernisierung der Gesundheitsversorgung erreicht als durch bürokratische

Beschränkungen und kleinteilige Reglementierungen.



Auf ihrem Bundeskongress, der aus Anlass des 75-jährigen Jubiläums des Verbandes

der Privatkrankenanstalten in Bayern e.V. (VPKA) in München stattfand, sprachen

sich die im Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V. (BDPK) organisierten

Vertreter der rund 1.300 deutschen Krankenhäuser und Reha-/Vorsorgeeinrichtungen

in privater Trägerschaft gegen eine wettbewerbsfeindliche Grundhaltung in der

Gesundheitspolitik aus. Die Wahlfreiheit zwischen mehreren Anbietern sei ein

wichtiger Wert der Gesundheitsversorgung, da der Wettbewerb die Kliniken

permanent antreibe, besser zu werden und Innovationen fördere. "Der Wettbewerb

ist nicht der Feind des Patienten, sondern sein engster Verbündeter", erklärte

BDPK-Präsidentin Dr. Katharina Nebel.





Die Klinikvertreter waren sich einig, dass die Reform sich nicht, wievorgesehen, an der Größe und der Zahl der Fachabteilungen der Krankenhäuserorientieren dürfe, sondern vielmehr an ihrer Spezialisierung und der Qualitätder Behandlungsprozesse. BDPK-Vizepräsident Thomas Lemke, Vorstandsvorsitzender(CEO) der Sana Klinken AG, appellierte an den Gesetzgeber, dieGesundheitsversorgung nicht weiter mit negativen Restriktionen regulieren zuwollen, sondern stattdessen ein positives Anreizsystem zu schaffen: "In dieFörderrichtlinien der Bundesländer gehören Anreize zur Ambulantisierung. Wenn esnur um Betten geht, gelingt keine Änderung der Strukturen", so Lemke.BDPK-Vorstandsmitglied Kai Hankeln, Vorstandsvorsitzender (CEO) der AsklepiosKliniken GmbH & Co. KGaA ist überzeugt: "Alle Beteiligten müssen akzeptieren,dass Produktivität und Effizienz wichtig sind. Wir brauchen landkreisbasierteStrukturänderungen und kleinere Kliniken sollten in ambulante Zentrenumgewandelt werden. Alles andere wäre eine Werteverschwendung!" Einen weiterenAppell richtete BDPK-Vorstandsmitglied Dr. York Dhein, Vorstand (COO) derMediclin AG, an die Politik: "Ebenso wie die Krankenhäuser befinden sich dieReha-Einrichtungen wegen der jahrelangen Unterfinanzierung in einer prekärenSituation und stehen vor einem kalten Strukturwandel mit drohenden Schließungen.Deshalb ist es dringend erforderlich, die Reha mit in die Diskussion um dieKrankenhausreform zu nehmen."Dass die Anliegen der Krankenhäuser und Reha-/Vorsorgeeinrichtungenernstgenommen werden, versprach Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in