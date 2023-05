Wirtschaft Dax lässt nach - US-Daten machen Hoffnung auf Ende der Zinserhöhungen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax nach einem bereits schwachen Start nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.896 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,4 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Am Nachmittag hatte US-Statistikbehörde mitgeteilt, dass der Anstieg der Verbraucherpreise in den USA im April erneut leicht an Fahrt verloren hat. Die Inflationsrate sank von 5,0 Prozent im März auf nunmehr 4,9 Prozent. "Damit liegt die Teuerung zwar immer noch deutlich über dem Zielwert der US-Notenbank von zwei Prozent", kommentierte Konstantin Oldenburger, Analyst bei CMC Markets die jüngsten US-Daten.