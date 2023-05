--------------------------------------------------------------

- Produkteinführung mit großem Erfolg auf der BAU 2023- Zielgruppe sind Profis und ambitionierte Heimanwender- Akku- und Elektrotacker mit modernstem Aufbau und zahlreichem Mehrwert- Hauptnutzen: Ergonomie, Geschwindigkeit, Präzision und LanglebigkeitSchnelles und sicheres Befestigen von Materialien gelingt jetzt noch besser:Novus Dahle, Spezialist für Befestigungs- und Bürotechnik, hat auf der MünchnerMesse BAU 2023 erfolgreich sein neues Sortiment an professionellen Akku-,Elektro- und Handtackern vorgestellt. Interessierte Handwerker und Heimanwenderkonnten die Geräte ausgiebig testen und zeigten sich von der Leistungsfähigkeitund Detailfreude begeistert. Die neuen Novus Tools bieten ein komplettüberarbeitetes Design, starke und langlebige Technik sowie zahlreiche hilfreicheFeatures. Besonders die Akkutacker mit ihren Spitzenleistungen beiGeschwindigkeit und Ergonomie hatten es dem Messepublikum angetan."Unser Ziel war und ist es, die besten und effizientesten Geräte auf dem Marktzu bauen. Die neuen Tacker sind konsequent auf die Bedürfnisse vonHandwerker-Profis und ambitionierten Heimanwendern zugeschnitten", erklärt FrankIndenkämpen, Geschäftsführer von Novus Dahle. "Gemeinsam mit Profis im Handwerkhaben wir unzählige Tests durchgeführt, die zudem wissenschaftlich begleitetwurden. Diese Feedbacks und Erkenntnisse haben wir in die Entwicklung einfließenlassen."Die Geräte von Novus Tools zeichnet nicht nur aus, dass sie sehr gut in der Handliegen, optimal austariert sind und damit ein angenehmes Arbeiten über denganzen Tag hinweg ermöglichen. Die Gehäuse wurden neu entwickelt und mit einemergonomischen Griffdesign versehen, mit dem sich viele Stunden ohne Schwielen anden Händen arbeiten lässt. Das nutlose Design enthält keine Schattenfugen, wosich Dreck ansammeln könnte - dies macht das Arbeiten mit den Geräten nochangenehmer.Die neue Gehäusefarbe Türkisblau steigert die Wiederauffindbarkeit aufBaustellen, wobei wichtige Funktionstasten weiterhin auffallend rot sind. Einestylische Designlinie an der Seite zeigt die genaue Stelle an, an der dieTackerklammer auf Material trifft. Zudem besitzt jedes Gerät eine klarefarbliche Übersicht, welche Klammern genutzt werden sollten. DieseFarbeinteilung macht die Zubehörwahl etwa im Baumarkt sehr leicht.Weitere Highlights sind folgende: Je nach Gerät kann die Schlagkraft eingestelltwerden sowie die Tiefe, mit der die Klammern in das Material eindringen. Eine