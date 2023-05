Aus Polen gab es diesbezüglich Neuigkeiten, die polnische Notenbank beließ die Leitzinsen unverändert bei 6,75 Prozent. Dieser Schritt war am Markt so erwartet worden. Der Leitindex Wig-20 schloss bei 1931,94 Punkten, das entspricht einem Aufschlag von 0,63 Prozent. Der breit gefasste Wig stieg um 0,61 Prozent auf 63 573,42 Zähler. Umsatzstärkster Wert am Warschauer Parkett waren die Aktien der Internetauktionsplattform Allegro, die um zwei Prozent zulegten. Die Papiere des Brokers XTB sackten dagegen um fast zehn Prozent ab.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Mittwoch mehrheitlich zugelegt. Kursverluste gab es lediglich am ungarischen Aktienmarkt. Im westeuropäischen Umfeld überwogen indes am Ende des Tages die negativen Vorzeichen.

