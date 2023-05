Cosco darf beim Hamburger HHLA-Terminal einsteigen

BERLIN/HAMBURG (dpa-AFX) - Der chinesische Staatskonzern Cosco kann nach monatelangem Streit nun doch knapp 25 Prozent an einem Container-Terminal des Hamburger Hafenbetreibers HHLA übernehmen. Die Bundesregierung habe entschieden, die Minderheitsbeteiligung des chinesischen Unternehmens Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) am Container Terminal Tollerort (CTT) freizugeben, teilte die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) am Mittwoch mit.

"Alle Fragen im Rahmen des Investitionsprüfverfahrens konnten gemeinsam in intensiven, konstruktiven Gesprächen geklärt werden", betonte die HHLA. Die Bundesregierung bestätigte nach eigenen Angaben am Mittwoch in einem Schreiben, "dass die überarbeiteten Kaufverträge im Einklang mit den Bedingungen der Teiluntersagung stehen".