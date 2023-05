 Ausgestaltung von Stellenabbau bei Varta weiter unklar

ELLWANGEN (dpa-AFX) - Mitarbeiter des angeschlagenen Batteriekonzerns Varta müssen in Deutschland weiter um ihre Jobs bangen. Wie Varta den Ende April angekündigten Stellenabbau umsetzen will, ist nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall immer noch unklar. "Darauf hatte die Geschäftsleitung keine Antwort", sagte ein IG-Metall-Sprecher am Mittwochabend nach einer Betriebsversammlung am Varta-Hauptsitz in Ellwangen (Ostalbkreis). Zuvor hatte es bereits an den anderen deutschen Standorten des Unternehmens Betriebsversammlung gegeben.

Der Betriebsrat wurden den Angaben nach ebenfalls noch nicht genauer informiert. Es sei weiterhin unklar, an welchen Standorten und in welchen Bereichen und Abteilungen Stellen gestrichen werden, sagte der Gewerkschaftssprecher. "Ob die Geschäftsleitung darauf keine Antwort geben konnte, oder nicht wollte, wissen wir nicht." Dies führe zu einer enormen Verunsicherung in der Belegschaft.