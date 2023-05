VITAKO diskutiert "Markt versus Macht-Wettbewerb in der Verwaltungs-IT" und "Zukunft der Verwaltungsdigitalisierung" auf seiner Mitgliederversammlung (FOTO)

Berlin (ots) - Der Verband begrüßt "KDG Wittenberg - kommunales Rechenzentrum"

und "eGo-Saar - Elektronische Verwaltung" als neue Mitglieder.



Vom 27. bis 28. April fand die diesjährige Frühjahrs-Mitgliederversammlung von

VITAKO, der Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister, in

Siegburg (Nordrhein-Westfalen) statt. VITAKO diskutierte dort die inhaltliche

Fortsetzung der Strategiediskussion zur Rolle der kommunalen IT-Dienstleister

als konsequente Fortführung seiner Verbandsstrategie.



Dr. Rolf Beyer, Vorstandsvorsitzender von VITAKO , verabschiedete und bedankte

sich bei Bernd Landgraf (ehemals ITEBO) und Dieter Rehfeld (regio-IT) für die

vertrauensvolle und engagierte Zusammenarbeit und würdigte beide für ihre

langjährigen Verdienste für den Verband. Kurz danach erfolgte auch die

Vorstellung und Aufnahme der neuen VITAKO Mitglieder "KDG Wittenberg -

kommunales Rechenzentrum" in Wittenberg und "eGo-Saar - Elektronische

Verwaltung" mit Sitz in Saarbrücken.