Die Daten zur Inflation in den USA exakt wie erwartet (nur die CPI zum Vorjahresmonat mit 4,93% minimal unter der 5,0%-Erwartung) - aber die Aktienmärkte der Wall Street reagieren dennoch stark nervös: was macht die Fed mit den Zinsen? Eine Pause bei den Zinsen bei der nächsten Fed-Sitzing im Juni ist mit den heutigen Daten durchaus wahrscheinlicher geworden. Aber dass die US-Notenbank - wie die Aktienmärkte erwarten - dann im September bereits mit den Zinssenkungen beginnt, ist mit den heutigen Daten eben nicht wahrscheinlicher geworden, sondern unwahrscheinlicher: denn die Kerninflation verharrt auf hohem Niveau und will nicht fallen. An der Wall Steret nur der Nasdaq stärker, der Dax heute dagegen im Gefolge des Dow Jones schwächer..

