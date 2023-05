Shanghai Electric veröffentlicht ESG-Bericht 2022 und hebt Erfolge in den Bereichen Innovation, Umweltschutz und Engagement für die Gemeinschaft hervor

Shanghai (ots/PRNewswire) - Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE:601727) hat die

Veröffentlichung seines Umwelt-, Sozial- und Governance-Berichts (ESG) für das

Jahr 2022 bekannt gegeben, des siebten Berichts seit Beginn der Offenlegung der

ESG-Praktiken des Unternehmens im Jahr 2016. Der Bericht hebt die Bemühungen von

Shanghai Electric zur Stärkung des ESG-Ökosystems des Unternehmens hervor und

unterstreicht gleichzeitig das Engagement des Unternehmens, einen Weg zu mehr

Nachhaltigkeit für das Unternehmen, die Gemeinden, in denen es tätig ist, und

die Gesellschaft als Ganzes zu finden. Der Bericht hebt auch die Erfolgsbilanz

des Unternehmens beim Ausbau des Elektrizitätssektors im Hinblick auf die Ziele

Chinas zur CO2-Reduktion hervor sowie die Durchbrüche in seiner ESG-Entwicklung,

die sich in seinen Lösungsinnovationen, ökologischen Schutzpraktiken und

Initiativen zur Stärkung der Gemeinschaft widerspiegeln.



Ein Pionier der grünen Transformation zum CO2-armen Betrieb