BERLIN (dpa-AFX) - Die Ministerpräsidenten und die Vertreter der Bundesregierung haben ihre Beratungen zur Flüchtlingspolitik beendet. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwochabend aus Teilnehmerkreisen.

Die Regierungschefs und -chefinnen der Länder waren mit großer Einigkeit in die Beratungen über die Folgen der zuletzt deutlich gestiegenen Zahl von Flüchtlingen und Asylbewerbern gegangen. Länder und Kommunen wollen eine stärkere und dauerhafte Beteiligung des Bundes an der Finanzierung der Unterbringung, Versorgung und Integration der Schutzsuchenden. Der Bund hatte vor Beginn des Treffen auf seine bereits geleisteten Beiträge in Milliardenhöhe verwiesen./abc/DP/he