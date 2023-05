Im Lithium-Sektor will der australische Konzern Allkem den US-Branchenkollegen Livent übernehmen. Inmitten steigender Nachfrage nach Batterien für Elektrofahrzeuge befindet sich der Sektor damit weiter auf Konsolidierungskurs. Livent schlossen 5,2 Prozent höher. Die in New York gehandelten Allkem-Papiere legten um 13,6 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX) - Auf die Inflationsdaten für April haben zur Wochenmitte am US-Aktienmarkt vor allem Technologiewerte freundlich reagiert. Der Nasdaq 100 hielt sich bei kräftigeren Schwankungen über den gesamten Handel im Plus und gewann am Ende des Tages 1,11 Prozent auf 13 347,83 Punkte. Die Furcht vor weiter steigenden Zinsen nahm nach den Daten etwas ab - gute Nachrichten also für wachstumsstarke Tech-Unternehmen mit hohem Investitions- und Finanzierungsbedarf. Schwergewichte wie Salesforce , Microsoft und Apple verbuchten am Mittwoch Kursaufschläge von bis zu 1,8 Prozent.

