DEUTSCHLAND: - WEITER STARR VOR 16 000ER-MARKE - Der Dax hat sich auf seinem Weg in Richtung Rekordhoch unterhalb von 16 000 Punkten festgefahren. Am Donnerstag tut er sich weiter schwer damit, sich erneut der Bestmarke von 16 290 Punkten anzunähern. Der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor dem Auftakt bei 15 919 Punkten, was ein dünnes Plus von 0,1 Prozent bedeutet. Seit gut einem Monat bewegt er sich schon in einem Schwankungsbereich von maximal 350 Punkten, der bei etwa 16 000 Zählern endet. Auch die nachlassende Dynamik der Verbraucherpreise aus den USA brachte am Vortag nicht die notwendigen Impulse, um einen Fortschritt zu machen. "Die Teuerungsentwicklung war in etwa absehbar. Die Währungshüter werden erst beunruhigt sein, wenn der Inflationsrückgang auch in den kommenden Monaten ins Stocken geraten würde. Solange dies nicht der Fall ist, wird die Fed nicht weiter an der Zinsschraube drehen", sagte am Mittwoch der Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.

USA: - DOW IM MINUS; NASDAQ 100 UND S&P 500 IM PLUS - Auf die Inflationsdaten für April haben zur Wochenmitte am US-Aktienmarkt vor allem Technologiewerte freundlich reagiert. Der Nasdaq 100 hielt sich bei kräftigeren Schwankungen über den gesamten Handel im Plus und gewann am Ende des Tages 1,11 Prozent auf 13 347,83 Punkte. Die Furcht vor weiter steigenden Zinsen nahm nach den Daten etwas ab - gute Nachrichten also für wachstumsstarke Tech-Unternehmen mit hohem Investitions- und Finanzierungsbedarf. Schwergewichte wie Salesforce , Microsoft und Apple verbuchten am Mittwoch Kursaufschläge von bis zu 1,8 Prozent. Bei den Standardwerten hielt sich die Freude in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit minus 0,09 Prozent auf 33 531,33 Punkten. Der marktbreite S&P 500 , indem auch viele Tech-Aktien enthalten sind, legte um 0,45 Prozent auf 4137,64 Zähler zu.

ASIEN: - LEICHT IM MINUS; KAUM BEWEGT - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag kaum von der Stelle bewegt. Der japanisch Leitindex Nikkei 225 gab zuletzt leicht nach. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai pendelte zuletzt um seinen Schlussstand vom Mittwoch. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong sank im späten Handel um rund ein halbes Prozent.

DAX 15896,23 -0,37%

XDAX 15899,50 -0,31%

EuroSTOXX 50 4306,76 -0,38%

DJIA 33531,33 -0,09%

S&P 500 4137,64 0,45%

NASDAQ 100 13347,83 1,11%

Bund-Future 135,87 -0,06% °



Euro/USD 1,0974 -0,07%

USD/Yen 134,28 -0,03%

Euro/Yen 147,36 -0,14%

Brent 77,12 +0,71 USD WTI 73,20 +0,64 USD °



