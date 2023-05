BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD im Bundestag stuft die Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens zur Flüchtlingspolitik als völlig unzureichend ein. "Noch mehr Geld für noch mehr Flüchtlinge wird die Flüchtlingskrise nicht lösen, sondern verlängern", erklärten die Fraktionschefs Alice Weidel und Tino Chrupalla am Donnerstagmorgen in Berlin. "Es ist völlig irrelevant, ob der Bund oder die Länder die finanziellen Lasten der ungebremsten Einwanderung nach Deutschland tragen: Am Ende zahlen die Bürger mit höheren Steuern und Abgaben."

Der Bund hatte bei der Einigung am Mittwochabend eine Milliarde Euro als zusätzliche Beteiligung an den Kosten der Flüchtlingsversorgung für dieses Jahr zugesagt. Über die künftige Aufschlüsselung der Kosten soll aber erst im November entschieden werden.