Sixt nach zwei schwachen Tagen und Zahlen wieder gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach zuletzt zwei schwachen Handelstagen greifen die Anleger am Donnerstag vorbörslich bei Sixt wieder zu. Ein zufriedenstellendes erstes Quartal und die guten Perspektiven für das Gesamtjahr galten am Markt als Gründe, warum die Titel im Tradegate-Handel verglichen mit dem Xetra-Schlusskurs um 3,7 Prozent anzogen. Am Dienstag und Mittwoch hatten sie in der Summe bis zu 6,9 Prozent verloren.

Ersichtlich wurde, dass der Autovermieter Kostendruck spürt, aber hohe Preise durchsetzen kann. Laut dem Baader-Experten Christian Obst bleibt die Nachfrage in den meisten Mietwagen-Regionen stark. Er erwähnte daher positiv, dass das Umsatzvolumen der größte Wachstumstreiber gewesen sei. Das Marktumfeld bleibe positiv.

Obst erwähnte außerdem, dass der Konsens für den Vorsteuergewinn in diesem Jahr mit 480 Millionen Euro leicht unter dem Mittelwert der Zielspanne liege. Sixt bestätigte die Jahresprognose eines "erheblichen" Umsatzanstieges und eines Vorsteuergewinns zwischen 430 und 550 Millionen Euro./tih/zb

Die Sixt Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 112EUR gehandelt.