Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Adidas, Kasper Rorsted, hat den Sportartikelkonzern in Schieflage gebracht. Rückläufige Umsätze in China, hohe Lagerbestände, der Bruch mit dem US-Skandalrapper Kanye West und anhaltend schwache Profitabilität beschreiben die Eckdaten, die der neue CEO Björn Gulden zu verbessern hat. Vor der heutigen Hauptversammlung ist der Unmut bei den Investoren groß. Auch 2023 ist kein Gewinn in Sicht. Dennoch konnte der neue CEO bei der Öffnung der Bücher zum ersten Quartal 2023 am 5. Mai die Marktteilnehmer positiv überraschen. Die Umsätze stagnierten bei 5,3 Milliarden Euro, obwohl die Analysten mit einem Rückgang gerechnet hatten.

Die neue Hoffnung bei Adidas ist auch am Aktienkurs ablesbar. Seit Bekanntwerden der Personalrochade hat der Kurs 73 Prozent hinzugewonnen. Noch am 3. November 2022 wurde der Schlusspunkt eines starken Abwärtstrends bei 93,40 Euro gesetzt. Damit fiel der Kurs auf ein Niveau aus dem Jahre 2016 zurück. Schon am 14. November 2022 lag der Kurs bei 137,10 Euro. Der fortgesetzte Kursanstieg wurde durch die Öffnung der Bücher zum 4. Quartal am 9. Februar 2023 unterbrochen. Dabei reagierte die Aktie mit einem Gap nach unten von guten 10 Prozent, wobei der weitere Verlauf das niedrigere Niveau halten konnte. Am 5. Mai überraschte Gulden die Marktteilnehmer im Zuge der gemeldeten Quartalszahlen wieder positiv. Dabei wurde der gewichtige Kernwiderstand bei 156,56 Euro bestätigt. Der Vertrauensvorschuss für Björn Gulden könnte dafür sorgen, dass auch der Widerstand bei 188,46 Euro getestet wird. Der CEO macht im Geschäftsjahr 2022/23 noch einmal Tabula rasa und loggt einen Verlust von 1,4 Milliarden Euro ein, um eine erfolgreiche Basis für die Jahre danach zu legen.

Adidas AG (Tageschart in Euro) Tendenz: