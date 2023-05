Goldman hebt Ziel für Eon auf 13,20 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 12,20 auf 13,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Aktienkurs könne zwar eine Pause einlegen, längerfristig seien die Aussichten für den Energiekonzern aber gut, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die vom Unternehmen in Aussicht gestellten Ziele für das Gesamtjahr erschienen ihm konservativ./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2023 / 06:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die E.ON Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 12,07EUR gehandelt.



