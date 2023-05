Im April war die Inflationsrate auf 0,1 Prozent gesunken. Damit hatte sich die Inflation den dritten Monat in Folge abgeschwächt. Experten hatten mit einem Rückgang auf 0,3 Prozent gerechnet. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai tendierte kaum verändert. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong sank im späten Handel um 0,74 Prozent auf 19 615,03 Punkte.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung gefunden. Trotz brauchbarer US-Vorgaben kamen die Märkte in Fernost nicht in Schwung. Die Veränderungen blieben erneut überschaubar.

