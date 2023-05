Wien (APA-ots) - Unternehmen können auf den Job-Portalen der globalen Recruiting-Plattform The Stepstone Group in Deutschland, Österreich und Belgien nun auch gezielt mit ihrer Nachhaltigkeits-Strategie auf sich aufmerksam machen. Eine "Sustainability Box" bietet Firmen im Profil ihrer Stellenanzeigen Raum, dort Klimaschutz-Aktivitäten oder soziales Engagement in den Fokus zu rücken und so noch transparenter und attraktiver für Jobsuchende zu werden.

"Unsere Verantwortung für die Welt, in der wir leben, geht über unser eigenes Unternehmen hinaus. Wir wollen unsere Kraft als Jobplattform noch stärker nutzen und den Blick von Bewerbern auf nachhaltige Arbeitgeber lenken, indem wir in den Unternehmensprofilen entsprechende Informationen bereitstellen", betont der CEO von The Stepstone Group, Sebastian Dettmers. "Wer als Arbeitgeber in Nachhaltigkeit investiert und sein Engagement auch sichtbar macht, hat im Rennen um die besten Köpfe die Nase vorn."



Zwtl.: Über drei Viertel der Beschäftigten wollen hohen Stellenwert von Nachhaltigkeit im Job



Umwelt- und Klimaschutzaspekte beeinflussen auch die Wahl des Arbeitgebers: Fast jeder zweite Beschäftigte will bei einem Jobwechsel gezielt nach einem nachhaltigen Unternehmen suchen, viele würden dort auch weniger Gehalt akzeptieren. Das zeigt eine Stepstone-Studie. 76 Prozent der Beschäftigten in Deutschland finden es wichtig, dass das Thema Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert bei ihrem Arbeitgeber hat. Das ist das Ergebnis einer Online-Umfrage der Jobplattform Stepstone, für die rund 12.000 Menschen zur Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit im Job und bei der Jobsuche befragt wurden.

Umwelt- und Klimaschutzaspekte beeinflussen einer aktuellen Umfrage von The Stepstone Group zufolge die Wahl des Arbeitgebers erheblich: Fast jede*r zweite Beschäftigte will bei einem Jobwechsel gezielt nach einem nachhaltigen Unternehmen suchen, viele würden dort auch weniger Gehalt akzeptieren. Mehr als drei Viertel der Beschäftigten findet es wichtig, dass das Thema Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert bei ihrem Arbeitgeber hat. Das ist das Ergebnis einer Online-Umfrage, für die rund 12.000 Menschen zur Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit im Job und bei der Jobsuche befragt wurden.

Bemühungen um Nachhaltigkeit von Unternehmen ist gerade Berufseinsteiger*innen wichtig. So spielt das Thema laut einer Befragung der internationalen Employer-Branding-Beratung Universum, die Teil von The StepStone Group ist, über 80 Prozent der Studierenden eine Rolle, wenn es darum geht, welche Unternehmen als künftige Arbeitgeber infrage kommen.



Zwtl.: The Stepstone Group setzt auf Netto-Null-Emission

Nachhaltigkeit und Klimaschutz haben auch bei The Stepstone Group selbst einen enormen Stellenwert. Ein Beispiel: Die

Netto-Null-Emission. Dazu baut das Unternehmen nachhaltige Lieferketten und Arbeitsprozesse auf und schafft bei allen Mitarbeiter*innen noch mehr Sensibilität für klimabewusstes Verhalten. Schon seit 2019 ist der CO2-Fußabdruck sehr genau im Blick, um Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf das Klima weiter zu verringern. Unvermeidbare Emissionen gleicht The Stepstone Group seit 2021 mit der Unterstützung von Projekten für erneuerbare Energien aus.



Zwtl.: Über The Stepstone Group



The Stepstone Group ist eine führende digitale

Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Bewerber*innen zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. The Stepstone Group verbindet jährlich mehr als 110 Millionen Bewerbungen mit über 150.000 Arbeitgebern. Als integrierte Plattform automatisiert The Stepstone Group mit KI-basierten Lösungen sowohl die Jobsuche als auch die Rekrutierung passender Mitarbeiter*innen. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete The Stepstone Group einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro. The Stepstone Group ist in mehr als 30 Ländern aktiv - darunter mit StepStone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter*innen.



In Österreich betreibt StepStone die digitalen

Recruiting-Plattformen [stepstone.at] (https://www.stepstone.at/), [unijobs.at] (https://www.unijobs.at/) und [hotelcareer.at] (https://www.hotelcareer.at/) und beschäftigt rund 70 Mitarbeiter*innen.



Rückfragehinweis:

Stepstone Österreich GmbH

presse@stepstone.at



Corina Drucker

+43 680 24 21 636



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/6068/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0024 2023-05-11/09:00