Goldman senkt Ziel für Auto1 auf 9,80 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 nach Zahlen zum ersten Quartal von 10,20 auf 9,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Lisa Yang nahm in einer Studie vom Mittwochnachmittag kleinere Änderungen an ihren Schätzungen für den Internet-Autohändler vor. An ihre Haltung zur Aktie ändere das aber nichts./bek/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 14:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die AUTO1 Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 8,00EUR gehandelt.



Rating: Neutral

Analyst: Goldman Sachs

Kursziel: 9,80 Euro