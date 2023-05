Arbeitsmarkt und Inflation: Waren die US-Daten positiv oder negativ?

von Sven Weisenhaus

Gestern stand mit den US-Inflationsdaten das Daten-Highlight dieser Woche an. Denn nach wie vor gilt die Preisentwicklung als richtungsweisend für die Geldpolitik der Notenbank, die wiederum viel Einfluss auf die Börsenkurse hat. Da die Federal Reserve (Fed) aber erst in der vergangenen Woche über den Leitzins beschlossen hat, waren die gestrigen Daten eigentlich nicht sonderlich entscheidend. Und das gilt auch für die US-Arbeitsmarktdaten, die am vergangenen Freitag veröffentlicht wurden.

Dementsprechend waren die Kursreaktionen am Freitag auch relativ moderat ausgefallen. Zwar kam es zu einem recht ordentlichen Kursanstieg am Aktienmarkt, doch ein neuer Trend wurde damit nicht etabliert. Stattdessen blieben die Notierungen trotz der Kursgewinne innerhalb der Handelsspannen der vorangegangenen Tage.