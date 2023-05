Der neue H2 Quantencomputer von Quantinuum hat zum ersten Mal nicht-abelsche topologische Quantenmaterie erzeugt und ihre Anyonen geflochten

BROOMFIELD, Colo., 11. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Quantinuum ist stolz und freut sich, diesen bedeutenden Schritt in Richtung fehlertolerantes Quantencomputing bekannt zu geben. Diese Leistung wurde durch die Veröffentlichung des Quantinuum System Model H2 ermöglicht - dem leistungsstärksten jemals gebauten Quantencomputer.

Die kontrollierte Erzeugung und Manipulation von nicht-abelschen Anyonen, die zu topologischen Qubits führen, ist ein bedeutender Schritt in Richtung eines universellen, fehlertoleranten Quantencomputers

Die offizielle Markteinführung des H2-Quantenprozessors von Quantinuum, Powered by Honeywell, folgt auf umfangreiche Vorarbeiten mit einer Reihe von globalen Partnern und war für die kontrollierte Erzeugung und Manipulation von nicht-abelschen Anyonen von entscheidender Bedeutung. Die präzise Kontrolle von Nicht-Abelschen Anyonen gilt seit langem als der Weg zur Nutzung topologischer Qubits für einen fehlertoleranten Quantencomputer.

Tony Uttley, Präsident und COO von Quantinuum, erklärte: "Mit unserem System der zweiten Generation treten wir in eine neue Phase des Quantencomputings ein. H2 hebt die Möglichkeit hervor, wertvolle Ergebnisse zu erzielen, die nur mit einem Quantencomputer möglich sind. Die Entwicklung des H2-Prozessors ist auch ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einem universellen fehlertoleranten Quantencomputer."

Er fügte hinzu: "Diese Demonstration ist ein schöner Beweis für die Leistungsfähigkeit unserer Hardware-Roadmap für die H-Serie und unterstreicht unser primäres Ziel, unseren Kunden die Lösung von Problemen zu ermöglichen, die bisher außerhalb der Reichweite klassischer Computer lagen. Die Auswirkungen für die Gesellschaft sind beträchtlich, und wir sind gespannt, wie diese Technologie die Welt wirklich verändern wird."

Eines der ersten Experimente, das von Wissenschaftlern von Quantinuum in Zusammenarbeit mit Forschern der Harvard University und des Caltech an H2 durchgeführt wurde, zeigte einen neuen Zustand der Materie, einen nicht-abelschen topologisch geordneten Zustand. Dies ist ein Fachgebiet, das innerhalb von Quantinuum seit einigen Jahren im "Stealth-Modus" betrieben wird, wobei das Kernteam in München ansässig ist und von Dr. Henrik Dreyer geleitet wird.