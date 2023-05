Zahl der Beschäftigten in ambulanten Pflegediensten binnen 20 Jahren mehr als verdoppelt

WIESBADEN (ots) -



- 442 900 Beschäftigte bei ambulanten Pflegediensten Ende 2021 (+134 % gegenüber

2001); 814 000 in Pflegeheimen (+71 %)

- Zahl der ambulanten Pflegedienste binnen 20 Jahren um fast die Hälfte

gestiegen

- Teilzeitquote bei ambulanten Pflegediensten beträgt 68,1 %, in Pflegeheimen

63,3 %

- Ein Viertel der Beschäftigten ohne Berufsabschluss



Mit der wachsenden Zahl pflegebedürftiger Menschen nimmt der Bedarf an Personal

im Pflegebereich zu. Dabei spielen ambulante Dienste eine zunehmend wichtige

Rolle, um die pflegenden Angehörigen zu entlasten, da immer mehr

Pflegebedürftige zu Hause gepflegt werden. Zum Jahresende 2021 waren in

Deutschland 442 900 Personen bei ambulanten Pflegeeinrichtungen beschäftigt. Das

waren 134 % mehr als Ende 2001, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) aus

Anlass des Internationalen Tages der Pflege am 12. Mai mitteilt. Damals

arbeiteten 189 600 Menschen bei ambulanten Pflegediensten. Die Zahl der

Pflegebedürftigen, die von solchen Diensten zu Hause versorgt werden, ist im

selben Zeitraum um 141 % gestiegen.