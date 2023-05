WIESBADEN (ots) - 45 % der insgesamt 251 200 Bachelorabsolventinnen und

-absolventen an deutschen Hochschulen, die im Prüfungsjahr 2020 (Wintersemester

2019/20 und Sommersemester 2020) ihren Abschluss erworben haben, begannen bis

zum Wintersemester 2021/22 in Deutschland ein Masterstudium. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, blieb die Übergangsquote vom

Bachelor- ins Masterstudium in Deutschland damit gegenüber dem Prüfungsjahr 2019

unverändert. Die Übergangsquote vom Bachelor- ins Masterstudium bezieht sich auf

Personen, die innerhalb von 1,5 Jahren nach ihrem Bachelorabschluss ein

Masterstudium an einer deutschen Hochschule beginnen.



Übergangsquote an Universitäten bei 66 %, an Fachhochschulen bei 31 %





Für die Bachelorabsolventinnen und -absolventen des Prüfungsjahres 2020 anUniversitäten war die Übergangsquote ins Masterstudium mehr als doppelt so hochwie an Fachhochschulen mit ihrer stärker praxisbezogenen Ausbildung. So begannenwie im Vorjahr 66 % der 107 900 Personen, die 2020 einen Bachelorabschluss aneiner Universität erworben hatten, bis zum Wintersemester 2021/22 einMasterstudium an einer deutschen Hochschule. Demgegenüber nahmen von den 128 900Bachelorabsolventinnen und -absolventen an Fachhochschulen im selben Zeitraumnur 31 % ein Masterstudium auf. Während die Übergangsquote an Universitätengegenüber dem Vorjahr unverändert war, stieg diese an Fachhochschulen um 2Prozentpunkte an.Teils deutliche Unterschiede nach fachlicher Ausrichtung, nur geringeAbweichungen nach GeschlechtZwischen den Fächergruppen ergeben sich teils große Unterschiede bei denÜbergangsquoten vom Bachelor- ins Masterstudium, wobei diese mit den fachlichenProfilen in den einzelnen Hochschularten zusammenhängen. Die Fächergruppe"Mathematik, Naturwissenschaften", die an Universitäten deutlich stärkervertreten ist als an Fachhochschulen, wies für Bachelorabschlüsse desPrüfungsjahrs 2020 mit 79 % die höchste Übergangsquote ins Masterstudium aus.Gleichzeitig ergab sich für die Fächergruppe "Rechts-, Wirtschafts- undSozialwissenschaften", die stärker an Fachhochschulen angeboten wird, eineÜbergangsquote von 33 %.Wenig Unterschiede bei den Übergangsquoten ergaben sich dagegen zwischen Männernund Frauen. Insgesamt wiesen die Bachelor-Absolventinnen des Prüfungsjahrs 2020mit 45 % eine etwas geringere Übergangsquote ins Masterstudium aus als ihremännlichen Kommilitonen (46 %). Das liegt vor allem darin begründet, dass dieFrauen in Fächergruppen mit niedrigen Übergangsquoten wie den Rechts-,Wirtschafts- und Sozialwissenschaften überrepräsentiert, in Fächergruppen mithohen Übergangsquoten wie Mathematik, Naturwissenschaften oder den