Nvidia, Apple, Meta – geht das gut?

Seit Jahresbeginn kletterte der Nasdaq 100 um 20 Prozent und der DAX steht im Bereich seiner Rekordregion. Jeder Rücksetzer wird gekauft, die meistgehasste Rally der vergangenen Jahre geht an die Nerven. Oder kommt es bald zum großen Knall?

In einem durchschnittlichen Börsenjahr bietet der DAX eine Rendite von rund sieben bis acht Prozent. Aktuell sind ausgehend vom Jahreswechsel erst vier Monate vergangen und der Index liegt bereits rund zwölf Prozent im Plus. Ähnlich ist das Bild an der Wall Street: Nvidia und Meta haben sich nahezu verdoppelt, für Apple, Microsoft und Amazon zahlt man 20 bis 30 Prozent mehr.

Das fulminante Comeback der Tech-Schwergewichte ist für die US-Indizes von großer Bedeutung. Apple und Microsoft sind für rund die Hälfte der Entwicklung des S&P 500 seit Jahresbeginn verantwortlich. Die daraus resultierenden Folgen werden meist unterschätzt: „So liegt der bekannte, nach Marktkapitalisierung gewichtete S&P 500 rund sieben Prozent im Plus, während der gleichgewichtete Index, bei dem jede Aktie mit der gleichen prozentualen Gewichtung vertreten ist, weniger als zwei Prozent zulegte“, rechnet Jürgen Molnar von RoboMarkets vor.

„Die Spanne zwischen beiden ist eine der größten, die jemals bis Ende April zu beobachten war“, gibt Dennis Austinat zu Bedenken, Deutschland-Chef von Trive, der internationalen Multi-Asset-Plattform. „Das Geld fließt vor allem in die hochliquiden Schwergewichte, während riskantere Segmente wie die Small- und Mid-Caps gemieden werden“, ergänzt Austinat. Das Fundament der Rally ist somit recht dünn, nur wenige Aktien halten die Indizes oben. Ein Vertrauensbeweis sieht anders aus.

Wette auf das Jahresende

Dazu mischt sich eine ungewöhnliche Sorglosigkeit. So ist das US-Volatilitätsbarometer VIX, das die Schwankungen des S&P 500 misst, auf den niedrigsten Wert seit November 2021 gefallen. Doch die Phase der Ruhe könnte bald vorbei sein, denn der VIX liefert nur die halbe Wahrheit. Profis schauen auch auf den VVIX, der die erwarteten Schwankungen der Vola anzeigt. Hier ist die Tendenz seit März klar aufwärts gerichtet und signalisiert, dass die Ruhe an den Aktienmärkten möglicherweise bald von einer stürmischeren Phase abgelöst wird.