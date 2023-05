JEFFERIES stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Der Autovermieter sei in puncto Umsatz gut in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Wie erwartet, hätten aber höhere Kosten auf die Profitabilität gedrückt. Die Preise entwickelten sich weiter gut./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2023 / 02:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2023 / 02:33 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 112,2EUR gehandelt.