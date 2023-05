Hohe Nachfrage schiebt SMA Solar weiter an - Aktie verliert deutlich

Vor allem die Nachfrage der privaten Haushalte schob das Geschäft von SMA Solar in den ersten Monaten des Jahres an. Das Geschäft der Sparte Home Solutions beinhaltet Photovoltaikanlagen für Privathaushalte. Inbegriffen sind hier auch Speichertechnik, Smart-Home-Angebote und Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Die Umsätze dieser Sparte machten in den ersten drei Monaten des Jahres rund 45 Prozent der Gesamterlöse aus.

NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Solartechnikhersteller SMA Solar ist dank anhaltend hoher Nachfrage und einer besseren Liefersituation gut in das neue Jahr gestartet. Umsatz und Gewinn konnte der Konzern in allen Sparten steigern, wie das Management am Donnerstag in Niestetal mitteilte. Gleichzeitig hieß es aber auch: Die Profitabilität des ersten Quartals könne der Konzern für das Gesamtjahr "nicht ausnahmslos linear fortschreiben". Die Aktie des Konzerns gab nach Handelsstart mehr als 3 Prozent nach.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer