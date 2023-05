Neue Studie zeigt starke öffentliche Unterstützung für moderne Kernenergie in mehreren Ländern

BERLIN, 11. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Ein neuer, multinationaler Bericht, der heute veröffentlicht wurde, enthüllt eine breite öffentliche Unterstützung für den Einsatz fortschrittlicher Kernenergietechnologien zur Stromerzeugung. Die Studie, für die mehr als 13.000 Menschen in acht Ländern befragt wurden, zeigt in jedem Land eine solide Unterstützung für fortschrittliche Kernenergie. Die Studie wurde in Deutschland, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Polen, Schweden, Japan und Südkorea durchführt. Interessanterweise sprach sich in Deutschland, wo vor kurzem die letzten Kernkraftwerke geschlossen wurden, mehr als die Hälfte der Befragten für fortschrittliche Kernenergie aus, wobei die Befürworter die Gegner im 2:1 Verhältnis überwogen..

In allen Ländern wo die Studie stattfand, gehören Mitglieder und Unterstützer von Umweltorganisationen zu den stärksten Befürwortern der fortgeschrittenen Kernenergie. Wobei in Deutschland die Unterstützung der allgemeinen Bevölkerung in etwa auf dem gleichen Niveau wie bei Mitgliedern von Umweltorganisationen steht. Unter den Befürworter der fortgeschrittenen Kernenergie in Deutschland gilt die Energieunabhängigkeit als wichtigstes Argument für den Einsatz von Kerntechnologie. Zusätzlich ergab sich aus der Studie, dass mehr als die Hälfte der Deutschen im Alter von 18-34 den Einsatz fortschrittlicher Kernenergie unterstützen. Im Gegensatz zur jüngeren Generation kommt der stärkste Widerstand in Deutschland vor allem von der 55 + Altersgruppe.

Der heutige Bericht wurde durch einer Zusammenarbeit zwischen den Nichtregierungsorganisationen ClearPath, Third Way, Potential Energy Coalition und RePlanet erstellt.

Mark Lynas, Mitbegründer von RePlanet, äußerte sich dazu:

„Es wird oft angenommen, dass die Kernkraft unbeliebt ist. Unsere Ergebnisse zeigen eindeutig, dass dies nicht der Fall ist, und dass in jedem einzelnen Land die Kernenergie als saubere und CO₂-arme Form der Stromgewinnung mehrheitlich unterstützt wird. In den meisten Fällen unterstützt sogar eine Mehrheit der Mitglieder von Umweltorganisationen und grünen Parteien, die Kernenergie. Dies zeigt dass politische Entscheidungsträger und Investoren, die öffentliche Meinung nicht fürchten sollten, wenn sie dringend notwendige Entscheidungen über die Unterstützung neuer fortschrittlicher Kernkraftwerke treffen müssen."