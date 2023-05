Neue Indikatoren zur Bewertung von ESG-Kriterien und Naturgefahren

Hamburg (ots) -



- Europäische Bankenaufsichtsbehörde und BaFin fordern verstärkt ESG-relevante

Informationen und erhöhen Druck bei Kreditentscheidungen

- CRIF schließt Informationslücke und bewertet Nachhaltigkeitsbemühungen von

Unternehmen und Risikopotenzial von 18 Naturgefahren

- Verwendete Methodik beim G20 TechSprint 2021 in der Kategorie "Analyse und

Bewertung von Übergangs- und physischen Klimarisiken" ausgezeichnet



Der Informationsdienstleister CRIF bietet ab sofort neue Indikatoren zur

Bewertung des ESG-Reifegrades und der Risiken von Naturgefahren für Unternehmen

mit Sitz in der EU an.