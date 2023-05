Gesamtleistung um rund 18 Prozent gesteigert / Bertrandt veröffentlicht Bericht zum ersten Halbjahr 2022/2023 (FOTO)

Ehningen (ots) - Der Engineering-Dienstleister kann auf ein erfolgreiches erstes

Halbjahr 2022/2023 zurückblicken. Bertrandt profitierte von einer vermehrten

Nachfrage nach Entwicklungsleistungen und erfolgreicher Projektakquise. Die

Gesamtleistung erhöhte sich im Berichtszeitraum um 17,6 Prozent auf über 573

Mio. Euro. Aufgrund der erfreulichen Entwicklung in den ersten sechs Monaten des

Geschäftsjahres 2022/2023 wurde die Prognose des erwarteten Wachstums der

Gesamtleistung angepasst und liegt nun zwischen 100 bis 150 Mio. Euro (bislang

60 bis 100 Mio. Euro). Zudem konnte der Bertrandt Konzern mit 13.715

Mitarbeitenden einen Rekordwert erreichen.



Bertrandt verzeichnete im abgelaufenen Halbjahr 2022/2023 eine vermehrte

Nachfrage nach Entwicklungsleistungen, eine steigende Projektvergabe sowie eine

verbesserte Auslastung im In- und Ausland nach der Pandemie. "Wir profitierten

in der abgelaufenen Berichtsperiode von hohen Forschungs- und

Entwicklungsinvestitionen unserer Kunden. Der Schwerpunkt dieser Investitionen

liegt auf den Megatrends Elektromobilität, autonomes Fahren sowie

Digitalisierung. Damit bleiben diese Innovationsfelder wichtige Wachstumsfelder

für unseren Konzern," sagt Markus Ruf, Mitglied des Vorstands der Bertrandt AG.