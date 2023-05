Goldman senkt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 8,90 Euro - 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach Zahlen für 2022 und einem Ausblick auf das laufende Jahr von 9,00 auf 8,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Lisa Yang passte daraufhin ihre Schätzungen für die Mediengruppe an, wie es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie hieß./bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 19:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 8,006EUR gehandelt.



Rating: Sell

Analyst: Goldman Sachs

Kursziel: 8,90 Euro