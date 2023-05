KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Stimmung im Mittelstand im April geprägt von Sonnenschein und Regen

Frankfurt am Main (ots) -



- Mittelständisches Geschäftsklima steigt zum sechsten Mal in Folge

- Geschäftserwartungen besser, Lageurteile verschlechtern sich

- Konjunkturerwartungen für 2023 weiter niedrig hängen



Insgesamt gute Nachrichten, jedoch auch einige schlechte, kommen vom

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer im April: Unter dem Strich steigt das

Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland um moderate

0,8 Zähler gegenüber März auf jetzt -2,5 Saldenpunkte an. Das ist bereits der

sechste Anstieg in Folge, nachdem die Stimmung im vergangenen Herbst unter der

akuten Angst vor einer Energiekrise regelrecht kollabiert war. Treiber des

Anstiegs sind aber allein die Geschäftserwartungen: Sie ziehen deutlich um 3,4

Zähler auf jetzt -6,8 Saldenpunkte an - bleiben aber weiter im negativen

Bereich. Die Geschäftslageurteile sinken dagegen um 2,1 Zähler auf nun 1,9

Saldenpunkte. Damit nähern sich die Lageurteile wieder der Nulllinie, die für

den langfristigen Durchschnitt steht. Das ist ein Indiz für anhaltende

konjunkturelle Belastungen, etwa aus dem geldpolitischen Restriktionskurs und

den inflationsbedingten Kaufkraftverlusten.