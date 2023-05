E-Zigarette in der Mitte der Gesellschaft angekommen - große Resonanz bei Deutschlands größter Dampfermesse Hall of Vape in Stuttgart (FOTO)

Stuttgart (ots) - Mit 160 Ausstellern, 340 Marken und über 7.500 Besuchern aus

aller Welt bot die diesjährige "The Hall of Vape" den Teilnehmern die

Möglichkeit, sich über die neuesten Trends und Entwicklungen rund um

E-Zigaretten , Liquids und Zubehör zu informieren und sich mit Branchenexperten,

Wissenschaftlern und Enthusiasten auszutauschen. Denn E-Zigaretten sind

nachweislich mehr als nur eine Modeerscheinung, sondern vor allem auch eine

potenziell weitaus weniger gesundheitsschädliche Art, Nikotin zu genießen im

Vergleich zur herkömmlichen Zigarette.



Immer mehr Menschen wählen daher den Umstieg von der herkömmlichen Zigarette auf

die E-Zigarette und sind überzeugt von der risikoreduzierten Alternative. Das

brachten auch mehrere hundert Besucher im Rahmen der "The Voice of Vape"

Kundgebung vor Beginn der Messe zum Ausdruck. Darin forderten die Konsumenten

von der Politik eine Anerkennung der E-Zigarette als schadensmindernde

Alternative, sprachen sich gegen die kürzlich in Deutschland eingeführte

drastisch zu hohe Steuer auf Liquids aus und forderten ein weiterbestehen der

Geschmacksvielfalt, die vielen von ihnen den erfolgreichen Wechsel überhaupt

erst ermöglicht hatte.