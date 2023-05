Nilos führt europäische IBANs und sofortige On-/Off-Ramp für Unternehmen ein, die mit Kryptowährungen arbeiten

Paris (ots/PRNewswire) - Nilos (http://www.nilos.io/) , eine führende

Finanzplattform für Unternehmen, die mit Kryptowährungen arbeiten, hat seine

neuen virtuellen EU-IBANs eingeführt, die sich an Unternehmen richten, die in

Europa mit Kryptowährungen handeln. Ermöglicht wurde dieser Schritt durch die

neue Partnerschaft mit Modulr, einer führenden Plattform für Zahlungen und

Kartenausgabe. Die Lösung ermöglicht es Unternehmen, ein spezielles

kryptofreundliches Zahlungskonto einzurichten, virtuelle Konten in EUR und GBP

zu eröffnen, Zahlungen in ganz Europa und im Vereinigten Königreich zu tätigen

und SEPA- und Faster-Payment-Zahlungsschienen zu nutzen.



Der Kryptomarkt hat lange darum gekämpft, praktikable Zahlungsalternativen zu

finden, wobei sich die traditionellen Bankensysteme für Unternehmen, die mit

Kryptowährungen handeln, als wenig hilfreich erwiesen haben. Selbst wenn diese

Unternehmen Bankoptionen finden, funktionieren die On-/Off-Ramps nicht, die

Einarbeitung dauert mehr als einen Monat und die Einhaltung der Vorschriften ist

schwierig.