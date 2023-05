Anlass der Studie: Q3 2022/23 results

Empfehlung: Buy

seit: 11.05.2023

Kursziel: EUR22.00

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: 27.02.2020, previously Add

Analyst: Simon Scholes



First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 21.00 to EUR 22.00.

Abstract:

Q3 22/23 sales rose 16.5% to EUR82.5m (Q3 21/22: EUR70.9m) and were 10.1% above our EUR74.9m forecast. EBIT was in the black at EUR0.9m (Q3 21/22: EUR-0.1m) compared with our expectation of a small loss. The better than expected performance was driven by the resilience of volume growth (+1.9%) in the face of price rises which Schloss Wachenheim was forced to implement to cover higher raw material and energy costs. Management have raised full-year guidance (June year-end) and now expect a 10% rise in sales (previously: a slight rise) and EBIT of EUR25m - EUR27m (previously: EUR20.5m - EUR22.5m). We have raised our own forecasts and now see fair value for the share at EUR22.00 (previously: EUR21.00). We maintain our Buy recommendation.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 21,00 auf EUR 22,00.

Zusammenfassung:

In Q3 22/23 stieg der Umsatz um 16,5 % auf EUR82,5 Mio. (Q3 21/22: EUR70,9 Mio.) und lag 10,1 % über unserer Prognose von EUR74,9 Mio. Das EBIT lag mit EUR0,9 Mio. in den schwarzen Zahlen (Q3 21/22: EUR-0,1 Mio.), verglichen mit unserer Erwartung eines leichten Verlusts. Das über den Erwartungen liegende Ergebnis ist darauf zurückzuführen, dass das Volumenwachstum (+1,9 %) trotz der Preiserhöhungen, die Schloss Wachenheim zur Deckung der höheren Rohstoff- und Energiekosten vornehmen musste, stabil blieb. Das Management hat die Prognose für das Gesamtjahr (Geschäftsjahresende: Juni) angehoben und erwartet nun einen Umsatzanstieg von 10 % (bisher: einen leichten Anstieg) und ein EBIT von EUR25 Mio. bis EUR27 Mio. (bisher: EUR20,5 Mio. bis 22,5 Mio.). Wir haben unsere eigenen Prognosen angehoben und sehen den fairen Wert der Aktie nun bei EUR22,00 (bisher: EUR21,00). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.



