BARCLAYS stuft ASOS auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Asos nach Zahlen von 625 auf 500 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Quartalszahlen des Onlinehändlers belegten, dass Umsatz für Profitabilität geopfert werde, schrieb Analystin Emily Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei auf Dauer keine Strategie. Eine Kapitalerhöhung sei notwendig, was das Chance-Risiko-Verhältnis beeinflusse./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 23:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird aktuell mit einem Minus von -8,35 % und einem Kurs von 5,424EUR gehandelt.