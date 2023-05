JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 156 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller habe zwar in einem wenig aufregenden ersten Quartal besser als erwartet abgeschnitten, doch die bestätigte Margenprognose sei immer noch sehr breit gefasst, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hält die Konsensschätzungen für überzogen und liegt nach eigener Aussage mit seinen Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) weiterhin deutlich darunter./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 21:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 26,87EUR gehandelt.