Führungskräftetag mahnt Zusammenarbeit aller Kräfte für eine erfolgreiche Transformation der Wirtschaft an

Berlin (ots) - Der Deutsche Führungskräfteverband ULA hat unter dem Leitmotto

"(Mit)bestimmt aus der Krise" mit dem erstmals ausgerichteten Führungskräftetag

in der Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt in Berlin ein wichtiges Zeichen der

Entschlossenheit gesendet. "Die Lage in vielen Industriezweigen und Betrieben

ist vielerorts schlechter als die Stimmung. Dass Deutschland und Europa ein

Standortproblem haben, ist durch die Krisen der vergangenen Jahre besonders

deutlich geworden. Hohe Energiekosten, bröckelnde Infrastruktur, lähmende

Bürokratie, gravierender Fachkräftemangel, ein bestenfalls mittelmäßiges

Bildungssystem und der Rückstand bei wichtigen Zukunftstechnologien sind nur

einige der ungelösten Herausforderungen. Die überfällige Transformation in eine

klimaneutrale und wettbewerbsfähige Wirtschaft erfordert mehr denn je die

Zusammenarbeit aller Kräfte", warb der ULA-Präsident und Vorsitzende des

Konzernsprecherausschusses der Deutschen Telekom AG, Roland Angst, anlässlich

der Eröffnung der Tagung für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt wie auch für

mehr Anstrengung und mehr Tempo beim Wandel.



"Aufgabe der Führungskräfte in der Politik ist es, die Ziele zu definieren.

Aufgabe der Führungskräfte in der Wirtschaft ist es, diese Ziele durch Umsetzung

zu erreichen. Dafür brauchen wir Technologieoffenheit, Planungssicherheit und

Marktwirtschaft", erklärte Angst. Die ULA sei die Stimme für Leistung und

Verantwortung. "Führung heißt einen Raum zu schaffen, in dem es den

Beschäftigten möglich ist, Leistung zu erbringen. Dies ermuntert, Verantwortung

im Team zu übernehmen", so Angst. Der Führungskräftepräsident mahnte zugleich

die Vorbildfunktion des Managements an: "Es kommt vor allem auf unsere

Glaubwürdigkeit in unserer Führungsrolle an." Junge Nachwuchskräfte würden in

Zeiten des Fachkräftemangels gar nicht erst bei einem Unternehmen anheuern, in

dem eine Diskrepanz zwischen den Hochglanzbroschüren und dem tatsächlichen

Verhalten der Vorgesetzten bestünde.