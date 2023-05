KfW IPEX-Bank arrangiert Glasfaserausbaufinanzierung für Westconnect

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank unterstützt den Ausbau digitaler

Infrastruktur in Deutschland und arrangiert gemeinsam mit zwei weiteren Banken

eine Finanzierung über EUR 1,3 Mrd. für den Glasfaserausbau im Westen

Deutschlands. Kreditnehmer ist die Westconnect GmbH (vormals Westenergie

Breitband GmbH), ein Joint Venture zwischen der Westenergie AG, einer

hundertprozentigen Tochtergesellschaft der E.ON SE, und Igneo Infrastructure

Partners. Mit der Finanzierung werden mehr als 1,5 Millionen Haushalte im Westen

Deutschlands mit Glasfaseranschlüssen versorgt.



Die KfW IPEX-Bank, BNP Paribas und UniCredit Bank agieren als Global

Coordinators, Underwriters und Mandated Lead Arrangers. Als Underwriter hat die

KfW IPEX-Bank EUR 433 Mio. zur Verfügung gestellt. Im Rahmen einer Syndizierung

beteiligen sich ABN AMRO, Axa Investment Managers, Bank of China, Landesbank

Hessen-Thüringen, Bayerische Landesbank, Bank of Communications, MUFG Bank und

National Australia Bank als weitere Darlehensgeber.