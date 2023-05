BERNSTEIN RESEARCH stuft DEUTSCHE POST AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Nach einem ungebrochenen Abwärtstrend der Seefrachtraten hätten sich diese zuletzt stabilisiert, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch die beförderten Volumina hätten sich besser entwickelt. In einer konjunkturellen Abkühlung könne es für die Deutsche Post allerdings schwierig werden./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 21:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2023 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Post Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 41,58EUR gehandelt.