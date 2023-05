Beste Super- und Verbrauchermärkte Deutschlands / "Supermarkt des Jahres": EDEKA siegt mit zwei Märkten

Hamburg (ots) -



- E center Angerboden aus Duisburg siegt bei den Selbstständigen über 2.000 qm

- EDEKA Prechtl aus Brannenburg siegt bei den Selbstständigen bis 2.000 qm

- Die "Mitarbeiterin des Jahres" kommt aus dem E center Warnow Park aus Rostock

- Fünf Märkte aus dem EDEKA-Verbund unter allen zwölf Nominierten



Auch in diesem Jahr zählen wieder mehrere selbstständig geführte EDEKA-Märkte zu

den besten Super- und Verbrauchermärkten Deutschlands. Zwei Märkte erhielten in

ihrer jeweiligen Kategorie den Branchen-Oscar "Supermarkt des Jahres": E center

Angerboden aus Duisburg (Nordrhein-Westfalen) und EDEKA Prechtl aus Brannenburg

(Bayern). Zu den zwölf nominierten Märkten gehörten darüber hinaus auch

Frische-Center Komp aus Wesel (Nordrhein-Westfalen), das E center Schwaig aus

Schwaig (Bayern) sowie der Marktkauf-Verbrauchermarkt Knödgen aus Recklinghausen

(Nordrhein-Westfalen). Über die Auszeichnung "Mitarbeiterin des Jahres" freute

sich Gina Salzmann vom E center Warnow Park aus Rostock

(Mecklenburg-Vorpommern). Die Awards wurden am gestrigen Mittwochabend im Rahmen

des Handelskongresses "Menschen & Märkte" in Essen verliehen.