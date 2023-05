Ford E-Transits mit Brennstoffzellen sollen im Pilotversuch ihre Vorteile bei Reichweite und Betriebszeiten nachweisen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln/Dunton (UK) (ots) -- Ford steht an der Spitze eines Innovations-Konsortiums, das mit Prototypen dieMöglichkeiten der Brennstoffzellen-Technologie im Nutzfahrzeugbereich auslotet- Durch größere Reichweite und schnelleres Auftanken könnten dieNull-Emissions-Transporter insbesondere für Zustellunternehmen eine attraktiveOption darstellen- Kleine Prototypenflotte in Großbritannien mit Know-how von Ford Pro wird imRahmen eines umfassenderen Forschungsprojekts zu alternativen KraftstoffeneingesetztFord Pro erforscht das Potenzial von Wasserstoff als Energieträger fürNutzfahrzeuge. In Großbritannien startete jetzt ein entsprechendes Pilotprojektmit acht Prototypen auf Basis des serienmäßigen vollelektrischen FordE-Transit*. Die Testfahrzeuge haben jeweils eineHochleistungs-Wasserstoff-Brennstoffzellen-Einheit sowie großeWasserstoffspeicher an Bord. Über einen Projektzeitraum von drei Jahren werdensie bis 2025 in jeweils sechsmonatigen Intervallen im Einsatz sein. ImVordergrund des Praxistests stehen dabei Aspekte wie Sicherheit,Speicherkapazität und Gewicht. Ein wichtiger Teilbereich des Projekts besteht inder Evaluation von effizientem und praxisgerechtem Recycling gebrauchterKomponenten. Die gewonnenen Daten sollen auch fundierte Erkenntnisse über denAufwand im täglichen Einsatz sowie die Total Cost of Ownership (TCO) liefern -der Feldversuch soll also letztlich zeigen, ob Unternehmen mit hohenEnergieverbräuchen in ihrem Fuhrpark durch wasserstoffbasierteBrennstoffzellen-Fahrzeuge Vorteile bei Reichweite und Betriebszeiten erzielenkönnen. Außerdem untersucht der Praxistest, wie eine sinnvolle Infrastruktur zumNachtanken von Wasserstoff aussehen könnte. Die emissionsfreienElektro-Prototypen messen sich dabei mit ihren dieselbetriebenen Pendants.Ford forscht bereits seit den 1990er-Jahren an der Brennstoffzellen-Technologie,hat bereits zahlreiche Prototypen entwickelt und diese Technologie ingemeinsamen Testflotten mit gewerblichen Kunden weiterentwickelt. 2021 stelltedas Unternehmen eine Brennstoffzellen-Version des E-Transit auf der britischenCENEX Low Carbon Vehicle Show vor. Ford ist in Europa nach wie vor anzahlreichen öffentlich geförderten Projekten beteiligt, dieWasserstoff-Technologien sowohl für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor als auch fürBrennstoffzellen erforschen.Ford Pro, die auf Nutzfahrzeuge und Services für Gewerbekunden spezialisierteglobal tätige Geschäftseinheit des Unternehmens, erweitert im Rahmen desaktuellen Pilotprojekts ihre Erfahrung mit der Umrüstung von Fahrzeugen auf demGelände von Ford in Dagenham. Die örtlichen Ingenieure erhalten dabei