Neues Sensoriksystem sorgt für Entlastung des Gesundheitspersonals / Bigla Care AG und Fuchsgroup Consulting AG spannen zusammen

Lyssach | Aarau (ots) - Seit zwei Jahren weiss es die ganze Welt: Pflegekräfte

sind in ihrem Alltag gefordert und stehen vielfach unter grossem (Zeit-)Druck.

Um ihnen den Arbeitsalltag zu erleichtern, vereinen Bigla Care und Fuchsgroup

ihre Kompetenzen. Gemeinsam lancieren sie ein neues Sensoriksystem für den

Einsatz in Spital- und Pflegebetten. Davon profitieren Mitarbeitende in der

Pflege genauso wie Patienten und Bewohnende. Denn mit der Entlastung der einen

erhöht sich gleichzeitig die Sicherheit der andern.



Wenn es darum geht, die Patientensicherheit zu erhöhen und die Arbeit des

Pflegepersonals zu erleichtern, werden Einsatz und Nutzung von digitalen

Lösungen immer wichtiger. Man darf also behaupten, dass die Partnerschaft von

Bigla Care und Fuchsgroup eine Win-win-Situation für alle Beteiligten darstellt.