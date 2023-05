Hoffen und Bangen im Nachgang der Bankenpleite – easyfolios Monatsrückblick April 2023

Geht das Bankenbeben weiter?

Die Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS war ein Schock für die Kapitalmärkte. Zwar waren die Anleger diesseits und jenseits des Atlantiks nach der Pleite der kalifornischen Silicon Valley Bank bereits in Aufruhr. Die Gründe für die Notübernahme der Credit Suisse lag jedoch viel mehr im langfristig verlorenen Vertrauen der Kapitalmärkte in das Management der Züricher. In den Wochen nach diesem ersten Bankensturm beruhigte sich die Lage jedoch wieder. Bis jetzt.

Notenbank spielen das Zünglein an der Waage

Mit der Notenbank-Entscheidung zu Beginn des Mai droht neuer Ungemach. Sollte sich die US-amerikanische Fed entscheiden die Zinsen weiter anzuziehen droht für einige US-Regionalbanken der erneute Rutsch in den Abwärtsstrudel. Genau wie die Silicon Valley Bank sind vor allem kleinere Institute stark von den steigenden Zinsen betroffen und könnten durch weitere Maßnahmen in Liquiditätsprobleme rutschen. Es bleibt in diesen Fällen nicht ausgeschlossen, dass eine der Großbanken wie JP Morgen oder die Bank of America wieder einspringen muss, um die Banken zu retten oder zu übernehmen.

Warum sind die easyfolios nicht vom Bankenbeben betroffen?

Beruhigend bleibt für ETF-Anleger, dass die Aktien der meisten betroffenen Banken nicht in den großen ETFs enthalten und eine direkte Auswirkungen auf die Portfolios insofern nicht zu erwarten ist.

Die easyfolios-Portfolios investieren breit gestreut in verschiedene Länder, aber auch in verschiedene Sektoren. Auch wenn die Silicon Valley Bank keine unbedeutende Bank war, so war sie trotz der heutigen Bekanntheit quasi ohne Bedeutung für die easyfolio Portfolios. Mit einem Anteil von deutlich unter 0,1% in den easyfolio Portfolios war ihre Bedeutung für die globale Weltwirtschaft schlicht zu klein und ihre Pleite hatte vor allem Symbolcharakter für die schwierige Situation vieler US-Regionalbanken.

Warum wurde die Credit Suisse so schnell gerettet?

Anders verhielt sich die Lage bei der Credit Suisse. Die Züricher Großbank gehörte vor Ihrer Übernahmen zu einer der 30 größten und sogenannten systemrelevanten Banken auf der Welt. Ihr Scheitern hätte ohne das beherzte Einschreiten der Schweizer Nationalbank und der UBS zu großen Turbulenzen am Kapitalmarkt führen können – zum Glück waren sich alle beteiligten Akteure einig, dass es dies zu verhindern gilt. Nachdem die Credit Suisse innerhalb weniger Tage akut in Schieflage geraten war, wurde über das Wochenende ein Notrettungsplan geschmiedet, der den Kollaps der Bank verhinderte. Neben dem niedrigen Kaufpreis von rund 3 Mrd. CHF erhält die UBS weitreichende Garantien von der Schweizer Nationalbank.

So lief der Aktienmarkt im April

Die in den Hintergrund getretenen Sorgen um die Banken sowie Hoffnungen auf eine moderatere geldpolitische Straffung mit Blick auf die US-Notenbank Fed konnten die Aktienmärkte im April in Teilen moderat stützen. Die Debatte über eine Ausweitung der US-Schuldengrenze dominierte am Aktienmarkt letztlich nicht; noch ist eine Lösung zwischen Demokraten und Republikanern allerdings ausstehend. Signifikante Impulse von der laufenden Berichtssaison waren bis Monatsende nicht zu verzeichnen, wobei das Bild bei den Gewinnüberraschungen leicht positiv ist. Die Aktienmärkte stiegen in Europa und marginal in den USA und gaben anderenorts nach (Dax: + 1,9 %, S&P 500: 0,1 %, der chinesische CSI300: -2,5 %).

Die Rentenmärkte bleiben stabil im April

Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen sind im April im Vergleich zu Ende März nahezu unverändert geblieben (3,45%). In Europa ist das Bild ähnlich: Die Renditen zehnjähriger deutscher Staatsanleihen oszillierten im April entlang der Marke von 2,30%. Im Monatsverlauf hielten sich Konjunktursorgen und Hoffnungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik die Waage. Dass die Zentralbanken noch weit davon entfernt sind, die Inflation für besiegt zu erklären, ist allerdings nach wie vor das Damoklesschwert über einem stärkeren Renditerückgang.

Die Easyfolios entwickelten sich in diesem Umfeld zwischen -0,19% (easyfolio30) und 0,11% (easyfolio70) im Monatsverlauf.